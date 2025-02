Se face lumina pe stadionul din Valea Domanului! CSM Resita va juca in nocturna pana la mijlocul lunii mai!

RESIEsA - CSM Resita va putea programa meciuri si seara in Liga 2 si Cupa Romaniei, asta dupa ce doar unii dintre consilierii locali au aprobat inchirierea unei instalatii de nocturna pana la jumatatea lunii mai!"Se aprind reflectoarele in Valea Domanului! La initiativa primarului municipiului, domnul Ioan Popa, in Consilul Local s-a aprobat instalarea unei instalatii de nocturna la stadionul Mircea Chivu! Astfel, incepand cu meciul impotriva echipei FC Arges, programat saptamana viitoare, ... citește toată știrea