Se inchide circulatia de la OMV la Universitate

RESITA - Incepand de miercuri, 17 august 2022, circulatia pe Bulevardul Revolutiei din Decembrie, de la intersectia cu Bulevardul A. I. Cuza - zona OMV pana la intersectia cu Piata T. Vuia - zona Universitate, se va inchide pentru a putea extinde lucrarile de modernizare a transportului public aflate in derulare in Municipiul Resita!Circulatia autovehiculelor se va desfasura avand sens unic de deplasare pe ambele benzi de circulatie pe urmatoarele tronsoane de drum: in sensul de mers spre ... citeste toata stirea