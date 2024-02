CARANSEBES - Putin probabil spre niciodata, daca e sa ne luam dupa ultimele discutii din Consiliul Local Caransebes, acolo unde problema spitalului de boli infectioase a fost dezbatuta in prezenta managerului Adrian Dumbrava!Cel care a deschis subiectul a fost liberalul Puiu Paica, proaspat membru in Consiliul de Administratie (CA) al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes (SMUC). "Am discutat in CA la spital problema Spitalului Bora, care pica. Am discutat cu dl manager, internatul acela ... citeste toata stirea