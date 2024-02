Se pregatesc primii 17 pentru Erasmus+

RESIEsA - Sunt cadre didactice din Resita care vor pleca la cursuri de formare in Belgia, Spania si Franta!Consiliul Local al Municipiului si-a insusit, zilele trecute, un contract de finantare in cadrul programului Erasmus+ in domeniul educatiei scolare, in valoare de 31.119 euro. Proiectul a fost gandit pentru o perioada de cinci ani, timp in care profesori selectati din 12 unitati scolare ale unui Consortiu partener, vor fi trimisi in strainatate pentru cursuri de formare. "Acesta este un ... citește toată știrea