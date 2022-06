Se pregateste un nou bazin de inot in Teius

CARANSEBES - Bazinul ar urma sa fie construit chiar in incinta actualului strand municipal si ar putea fi utilizat atat in scop didactic, cat si de agrement. Iar fondurile necesare ar fi asigurate de Compania Nationala de Investitii (CNI)!Deocamdata, initiativa este in faza de dezmembrare a terenurilor necesare investitiei, care va fi supusa aprobarii consiliului local. "In vederea realizarii unui bazin de inot printr-o investitie CNI in incinta actualului strand, este necesara dezmembrarea ... citeste toata stirea