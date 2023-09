FARLIUG - Lucrarile necesare inlocuirii actualului pod ar necesita aproximativ sapte luni de activitate efectiva!Potrivit memoriului de prezentare al proiectului, publicat spre consultare de Agentia pentru Protectia Mediului, podul peste raul Tau aflat in discutie a fost calamitat in 2020 si 2021. In plus, nu mai confera nici siguranta in exploatare, suprastructura alcatuita din profile metalice laminate cu podina de lemn prezentand un nivel de degradare ridicat si o capacitate portanta ... citeste toata stirea