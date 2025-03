Se reactiveaza parcul fotovoltaic de pe Platoul Coronini

BAILE HERCULANE - Primul pas in reactivarea parcului fotovoltaic din Baile Herculane a fost facut. In curand, va fi realizata si mentenanta sistemelor hardware si software, pentru aducerea acestui obiectiv la parametrii corespunzatori!Unul dintre cele mai importante proiecte realizate in orasul de pe Cerna, parcul fotovoltaic de pe Platoul Coronini, a intrat in atentia primarului Gheorghe Orza. Investitia de circa 4,5 milioane de euro, amplasata pe o suprafata de 2 hectare, a cam fost data ... citește toată știrea