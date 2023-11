RESIEsA - Din declaratia primarului Ioan Popa, am retinut ca proiectarea viitorului parc fotovoltaic este finalizata, iar obiectivul a fost "rupt" in doua!"Noi mergem pe varianta de municipiu pe autoconsum, in sensul ca vom face un parc de 8,5 megawati care va deservi tramvaiul, autobuzele electrice, iluminatul public si unitatile de invatamant. Cealalta parte a parcului vrem sa o facem tot pe fonduri europene, dar pe o societate a primariei.", a spus primarul. Din aceeasi sursa, retinem ca, ... citeste toata stirea