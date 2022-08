Se scumpeste transportul public la Moldova Noua

MOLDOVA NOUA - Administratia locala din orasul de la malul Dunarii a decis recent sa majoreze pretul biletelor pe transportul public. Locuitorii orasului vor plati 4 lei in loc de 2 lei, asta deoarece toate costurile la acest capitol au crescut foarte mult in ultima perioada. In schimb, pretul abonamentelor a ramas neschimbat, sustin reprezentantii primariei!"Avand in vedere cresterea galopanta a costurilor la capitolul cheltuieli materiale (carburanti, lubrifianti, piese de schimb), valoarea ... citeste toata stirea