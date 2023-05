CARAS-SEVERIN - Vara aceasta sunt gata lucrarile de apa si canal demarate in 2012 si vor fi refacute drumurile. "Surpriza placuta in beneficiul cetatenilor!", in exprimarea lui Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean (CJ)!Acesta considera ca desi e treaba AquaCaras, este si meritul institutiei pe care o conduce intrucat i-a dat curaj directorului Gheorghe Filipescu sa taie in carne vie acolo unde lucrurile n-au functionat. Dunca se refera la compania germana Ludwig Pfeiffer, cea care ... citeste toata stirea