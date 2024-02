Se va pedala si alerga din nou la Sasca Romana

CARAS-SEVERIN - Cea de-a 7-a editie a competitiei "Cheile Nerei Mountainbike & Trail Run" va avea loc in 8-9 iunie 2024!Consecventa scopului in care a fost infiintata, Asociatia Sportiva "Cheile Nerei" revine in acest an cu o noua editie a evenimentului caritabil pe care il organizeaza in Sasca Romana si imprejurimi. Deocamdata, a fost confirmat doar faptul ca editia cu numarul 7 va avea loc in al doilea weekend al lunii iunie, urmand ca detaliile despre program si traseu sa fie publicate, pe ... citește toată știrea