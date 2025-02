Se vinde SME II de pe Platforma Calnicel

RESIEsA - Licitatia online va avea loc luni, 10 februarie, pe platforma Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa!Activul Sectiei Motoare Electrice II de pe Platforma Calnicel - alcatuit din terenuri, cladiri, utilaje, instalatii, mijloace de transport, mobilier si echipament IT, mijloace de natura obiectelor de inventar, documentatie partiala cu desene de executie motoare electrice, proprietatea UCM Resita - va fi scos la vanzare in bloc luni, la ora 11:00, informeaza Administratorul ... citește toată știrea