Sedinta, la viteza de 40 de hotarari pe ora

RESIEsA - Derulata pe repede inainte, sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Resita s-a poticnit la final!Desfasurata intr-un ritm alert, chiar si in absenta primarului Ioan Popa, in sistem mixt - de prezenta fizica si virtuala, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare pe platforma online, sedinta CL de ieri si-a epuizat in aproximativ o ora ordinea de zi continand 40 de puncte. Majoritatea hotararilor au fost adoptate in unanimitate, mai putin cateva la care ... citește toată știrea