Sediu nou pentru Serviciul de Telecomunicatii Speciale

RESIEsA - Imobilul a fost dat in folosinta gratuita pe o perioada de zece ani, printr-o hotarare a Consiliului Local Resita!Avand in vedere faptul ca in prezent Directia Judeteana de Telecomunicatii Speciale isi desfasoara activitatea in doua spatii diferite, ceea ce face dificila gestionarea activitatilor specifice unitatii, in cadrul sedintei ordinare din 30 ianuarie, consilierii locali au aprobat darea in folosinta STS a unui imobil situat pe strada Fagarasului nr. 10, in vecinatatea ... citește toată știrea