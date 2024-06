Seful de la Imigrari Caras-Severin, retinut! Alti angajati, sub control judiciar, in dosarul migrantilor!

CARAS-SEVERIN - Seful Biroului pentru Imigrari a fost retinut, iar doi functionari din subordinea acestuia si administratorul unei firme au fost pusi sub control judiciar!Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea unor masuri preventive in dosarul cu cele 67 de perchezitii despre care ati putut citi in Jurnal CS si pe CAON, fata de 4 persoane.Primul vizat este Vali Mitrus, seful Biroului pentru ... citește toată știrea