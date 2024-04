Semnaturi pentru listele AUR

CARAS-SEVERIN - Campania este sustinuta, in judet, de voluntari, de membri si sustinatori ai Partidului Republican!Partidul Republican, unul dintre aliatii partidului AUR, este implicat si el, in prezent, in strangerea de semnaturi pentru sustinerea candidatilor pentru alegerile din 9 iunie. Pana acum au fost stranse aproximativ 130.000 de semnaturi din intreaga tara, din milionul pe care AUR si l-a stabilit ca obiectiv."E nevoie de implicarea fiecarui patriot pentru ca Romania sa creasca, ... citește toată știrea