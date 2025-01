Semnaturi pentru parcul fotovoltaic al Resitei

RESIEsA - La Ministerul Energiei va fi semnat, vineri, la ora 12:30, contractul de finantare pentru realizarea un parc fotovoltaic de 8,5 MW, pe un teren situat in apropierea Inspectoratului Judetean de Jandarmi!"Am fost invitat sa semnam, in sfarsit, contractul aferent acestui proiect in valoare de circa 11 mil. de euro, integral fonduri europene, pe care il vom implementa in urmatoarele 12-14 luni. Atunci vom avea, practic, curent gratis si nu vom mai avea de platit nici pentru tramvai, ... citește toată știrea