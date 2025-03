Sergio Diaconescu, in echipa campionatului

CARAS-SEVERIN - Voleibalistul originar din Otelu Rosu a fost considerat cel mai bun libero din prima liga de volei dupa 22 de etape. In varsta de 29 de ani, Sergio Diaconescu joaca din acest sezon pentru Dinamo Bucuresti, liderul Diviziei A1!Diaconescu a adunat cele mai multe prezente in echipa ideala a etapei (7), oferind siguranta si incredere in coordonarea apararii dinamoviste, astfel ca a fost inclus in topul celor mai buni libero din voleiul romanesc si in echipa ... citește toată știrea