ORAVIEsA - Este isprava unui barbat de 40 de ani, retinut pentru 24 de ore de catre politistii din Oravita!Masura a fost dispusa in 17 octombrie, barbatul fiind banuit ca in noaptea anterioara, in jurul orei 1.30, ar fi intrat in locuinta concubinei din Oravita si nu doar ca ar fi incalcat interdictiile stabilite prin ordinul de protectie provizoriu emis de politisti cu cateva ore inainte de incident (in jurul orei 19.30), ci ar fi si agresat-o fizic pe femeia de 36 de ani, ... citeste toata stirea