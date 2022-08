Si AquaCaras a pus umarul pentru Stationarul III

CARAS-SEVERIN - O echipa a operatorului judetean de apa s-a alaturat celor implicati in derularea lucrarilor de la obiectivul sanitar!Cea de-a treia editie a campaniei "Adopta un salon", derulata la Stationarul III al Spitalului Judetean de Urgenta Resita, continua in forta si zilele acestea.Lili Gherle, presedintele Asociatiei "Uniti Reusim", a precizat: "Ziua cu numarul 5 efectiv lucrata! Ziua in care am apreciat cu totii echipa venita de la AquaCaras, trimisa de domnul Gheorghe Filipescu, ... citeste toata stirea