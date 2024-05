Si Arhivele Nationale protesteaza

CARANSEBES - Angajatii Serviciului Judetean s-au intrebat retoric, de ce "Provincia" are salarii mai mici fata de "Centru"!Ramasi, alaturi de angajatii Agentiilor pentru Protectia Mediului, printre cei omisi in decembrie de OUG 128, angajatii structurilor judetene ale Arhivelor Nationale au protestat si ei, luni, fata de discrepantele salariale existente in sistem."Protestul nostru a avut loc ca urmare a faptului ca nu exista o uniformitate salariala intre structurile teritoriale, judetene, ... citește toată știrea