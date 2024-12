Si baut, si fara permis, prins la volan prin Buchin

BUCHIN - Este isprava unui barbat de 45 de ani care a fost retinut de politisti!Luni, 2 decembrie, in jurul orei 16.14, politistii au tras pe dreapta autoturismul condus de barbatul de 45 de ani in comuna Buchin, pe DJ 608C. Omul era sub influenta alcoolului si nu avea nici permis de conducere."Cel in cauza a fost testat cu aparatul din dotare, rezultand ca avea o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost condus la spital unde i-au fost prelevate mostre ... citește toată știrea