Si cei de la gaz baga milioane in asfalt

CARAS-SEVERIN - Ne-am tot obisnuit cu lucrarile pentru utilitati care sparg carosabilul si trotuarele in numele civilizatiei. In urma lor, insa, zonele afectate arata ca dupa razboi si raman nerefacute!Cei de la gaz se pregatesc sa schimbe aceasta situatie si au pus la bataie, pe SICAP, o suma de 4.084.313 lei pentru achizitionarea de lucrari de refacere a carosabilului, a trotuarelor, a spatiilor verzi si pentru inlocuirea placilor caminelor de vizitare, afectate in urma lucrarilor realizate ... citeste toata stirea