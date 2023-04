RESIEsA - Dupa Caransebes, si Resita mareste taxele si impozitele cu 13,8% in corelatie cu inflatia. A fost unul dintre punctele de pe ordinea de zi a recentei sedinte de consiliu local, decizie luata de acum pentru anul fiscal urmator!"Legea ne obliga in fiecare an sa corelam taxele locale cu inflatia. E o chestiune pe care trebuie s-o facem indiferent daca vrem sau nu. Daca aceasta majorare nu se aproba, ea va fi realizata de Directia de Impozite si Taxe la nivel maximal, pentru ca va ... citeste toata stirea