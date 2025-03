Si la Herculane au explodat tarifele la gunoaie

CARAS-SEVERIN - Duble sau chiar triple sunt noile tarife care au rasarit, primavara, odata cu noul operator care a preluat gestionarea deseurilor in statiunea de pe Valea Cernei!In toamna anului trecut, primarul orasului Moldova Noua, Adrian Torma, pe atunci senator, se plangea ca operatorul care gestioneaza deseurile in Clisura si-a scumpit serviciile cu 500% in 4 ani. Iar la finalul anului trecut, alesii judetului respingeau o noua majorare a tarifelor practicate de Centrul de Management ... citește toată știrea