Si morile de vant cer sfatul medicului

CARAS-SEVERIN - Sanatatea oamenilor pe primul plan, in perspectiva viitoarelor parcuri eoliene din judet! Scriem asta ca urmare a clarificarilor pe care le-am solicitat din partea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Caras-Severin, referitoare la cele doua parcuri eoliene care vor "rasari" in jurul Oravitei!Adica "mica Olanda", asa cum le-am numit in articolul pe care l-am scris recent pe aceasta tema. Concret, este vorba despre doua parcuri eoliene, denumite "Potoc1" si "Potoc3", care vor ... citeste toata stirea