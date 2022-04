Si Popovici vrea un spatiu gratuit in blocul lui Dunca

CARAS-SEVERIN - Consilierul judetean a cerut asta public, pentru patru ani, dar nu pentru vreun birou oficial, ci pentru a-l folosi in interes personal, pentru a-si tine acolo zilele si petrecerile acolo, sub cupola City Center, cel mai nou si modern imobil din Centrul Civic al Resitei!Multa vreme, scheletul modern al imobilului cunoscut sub numele de "blocul lui Popa" parea intr-o eterna constructie, pana cand omul de afaceri Romeo Dunca, acum si presedinte al Consiliului Judetean ... citeste toata stirea