Siguranta publica, ajunsa la cumpana!

CARAS-SEVERIN - La cumpana dintre ani! Carasenii vor vedea, in medie zilnica, 200 de politisti pe strazi!Trecerea in noul an, cu petarde si artificii mai mult sau mai putin explodate legal, ar trebui sa se desfasoare in conditii de siguranta. Asta spera politistii caraseni, fapt in legatura cu care ne-au si asigurat: "Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin a dispus o serie de masuri astfel incat politistii sa fie pregatiti sa actioneze prompt si in sprijinul cetatenilor, ... citește toată știrea