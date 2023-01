Silvasan il contrazice pe Coco Galescu

CARANSEBES - In urma aparitiei articolului "Sa lasi un oras fara stadion e o crima", presedintele Asociatiei Sportive Municipale Fotbal Caransebes, Alexandru Silvasan, domiciliat in localitatea Dumbravita, judetul Timis, ne-a trimis un drept la replica. La rugamintea expresa a dansului il publicam integral, exact asa cum ni l-a trimis!== D-lui Coco GalescuD-le Coco Galescu , va rog sa nu mai dezinformati cetatenii municipiului Caransebes prin fapte ireale. In baza bunelor relatii pe care le ... citeste toata stirea