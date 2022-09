Silvasan intinde coarda! Vrea si bucati din Parcul Teius!

CARANSEBES - Fostul sef de gara si de regionala CFR a notificat Primaria Caransebes cum ca Serbarile Cetatii din aceste zile se desfasoara pe proprietatea asociatiei din satul Valea Bistrei, al carei presedinte este Alexandru Silvasan. In replica, municipalitatea ii transmite celui care a devenit proprietarul stadionului CFR ca ceea ce spune in notificare nu reprezinta realitatea!"Avand in vedere ca in acest moment pe terenul de tenis, terenul de handbal si terenul de volei, proprietatea ... citeste toata stirea