Silvia Mihalcea: Pensionarii cu venituri mici vor fi sprijiniti!

CARAS-SEVERIN - Chiar daca indexarea a fost amanata cel mai probabil pentru luna septembrie, se ia in calcul acordarea unui ajutor financiar, dar si a voucherelor sociale si de alimente, a ajutoarelor de incalzire si a medicamentelor compensate!Austeritate sau nu, cei cu venituri mici nu vor fi dati uitarii. Potrivit deputatului social-democrat de Caras-Severin, Silvia Mihalcea, executivul are in plan acordarea unui sprijin financiar tintit. De acesta ar putea beneficia 2,3 milioane de ... citește toată știrea