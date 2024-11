Silviu Hurduzeu a demisionat!

CARAS-SEVERIN - Silviu Hurduzeu, presedintele PSD Caras-Severin, si-a prezentat demisia din Parlament pentru a deveni presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin! Decizia vine dupa cinci luni de la victoria in alegerile locale din 9 iunie, iar Hurduzeu a explicat ca acest pas este necesar pentru a-si concentra atentia asupra proiectelor de dezvoltare la nivel local!"Avand in vedere ca, in sfarsit, dupa cinci luni de la victoria in alegerile locale din 9 iunie, urmeaza procesul de ... citește toată știrea