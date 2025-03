Silviu Hurduzeu: NU mai dati foc miristilor si gradinilor!

CARAS-SEVERIN - Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin a facut un apel la responsabilitate in contextul incendiilor care au mistuit portiuni insemnate din judet!"Ii rog foarte mult pe toti cetatenii judetului Caras - Severin sa NU mai dea foc miristilor si gradinilor in perspectiva pregatirii noului an agricol. Toata saptamana trecuta, pompierii nu au facut altceva decat sa stinga incendii scapate de sub control. Ba chiar un pompier din judetul nostru a avut nevoie de ingrijiri ... citește toată știrea