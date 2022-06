Silviu Hurduzeu nu vrea sa renuntam la carbune

CARAS-SEVERIN - Deputatul carasean considera ca nu este oportuna inchiderea capacitatilor de productie de energie bazata pe carbune!Social-democratul Silviu Hurduzeu a luat atitudine vizavi de subiect: "Nu putem fi de acord cu o astfel de propunere legislativa, care impune termene foarte rapide pentru inchiderea capacitatilor de productie energetica pe baza de carbune, in conditiile in care chiar Comisia Europeana a spus ca putem modifica PNRR. In contextul razboiului din Ucraina si a ... citeste toata stirea