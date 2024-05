Silviu Hurduzeu (PSD) face echipa cu carasenii pentru a dezvolta Banatul Montan

CARAS-SEVERIN - Ajuns la varsta maturitatii politice, dupa ce a fost prefect, ministru secretar de stat, presedinte de Consiliu Judetean si deputat in Parlamentul Romaniei, presedintele PSD Caras - Severin, Silviu Hurduzeu tinteste cea mai importanta functie la nivel judetean.Un om echilibrat si serios, cu scoala facuta la timp, apreciat in comunitate si cu sustinere de la Centru, Hurduzeu considera ca exista o oportunitate uriasa pentru dezvoltarea judetului in urmatorii patru ani daca, pe 9 ... citește toată știrea