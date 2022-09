Silviu Hurduzeu: Putem aplica salariul minim european!

CARAS-SEVERIN - Deputatul social-democrat considera ca mecanismul salariului minim european poate fi aplicat si in tara noastra incepand din 1 ianuarie 2023!"Vom sustine in Coalitia de guvernare ca Guvernul sa adopte chiar din acest an prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la salariile minime adecvate din Uniunea Europeana, astfel incat acestea sa se aplice de la 1 ianuarie 2023. Introducerea in Romania a mecanismului recomandat in Directiva ar ... citeste toata stirea