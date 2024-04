Singh revine la conducerea medicala a spitalului din Caransebes

CARANSEBES - Reputatul chirurg plastician preia, dupa cativa ani de pauza, functia de director medical al Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes (SMUC). Numirea a avut loc astazi, si nu in urma cu ceva timp, asa cum anuntau unii, primarul Felix Borcean luand act de demisia fostului director medical Ana-Maria Popescu!Atat edilul, cat si managerul Dumbrava au reusit in cele din urma sa-l convinga pe Singh sa accepte sa revina in functia de director medical. "Dl doctor Singh e poate cel mai ... citește toată știrea