Sinucigas de 27 de ani, salvat de politisti

VOISLOVA - Tanarul pornise la drum cu ganduri suicidale, insa apelul pe care l-a dat la 112 i-a pus in alerta oamenii legii, care l-au oprit la timp!Vineri dimineata, in jurul orei 10.45, un apel la 112 a fost primit de politisti, prin Centrul Operational al Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin. Indiciile erau clare, un tanar de 27 de ani avea intentia de a se sinucide. Ulterior, legatura telefonica cu acesta s-a pierdut, desi cei din dispecerat au tot incercat s-o restabileasca. ... citește toată știrea