Sistemul de bike-sharing se extinde

RESIEsA - Celor 60 de biciclete accesibile resitenilor inca din 2019 li se vor adauga, in curand, altele 60 noi!Primaria Municipiului a lansat marti, pe SEAP, anuntul de achizitie a unui sistem de bike-sharing, presupunand furnizarea a 60 de biciclete, inclusiv a rastelelor, a sistemelor de inchidere automata si de localizare in timp real, precum si a componentei de software, respectiv a aplicatiei pentru telefoanele mobile. Rastelele vor fi amplasate in cele 6 zone de interventie ale ... citește toată știrea