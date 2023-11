RESIEsA - TMK Hydroenergy Power, in parteneriat cu Innovation Norway, a finalizat pe lacul Grebla constructiile pentru primul sistem fotovoltaic plutitor!Initiativa este una de pionierat si reprezinta un pas semnificativ catre sustenabilitate, prin exploatarea energiei soarelui si a apei intr-un mod inovator. Odata cu punerea in functiune a centralei, aceasta va genera peste 1 milion de kWh de energie verde anual, in timp ce va reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu un prag de peste 300 ... citeste toata stirea