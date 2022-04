Situatia banilor SJUR e ca o tinuta provocatoare: rosie si scurta!

CARAS-SEVERIN - Asta spune presedintele Consiliului Judetean, Romeo Dunca. Dupa cum se stie, soarta Alinei Stancovici atarna de pixul oficialului, dar acesta sustine ca intentia sa nu este s-o dea afara, ci sa faca curatenie, in interesul bolnavului!Multe s-au zvonit, multe s-au acuzat despre schimbarile in managementul Spitalului Judetean de Urgenta din Resita, insa Romeo Dunca crede ca in spatele dezastrului financiar, la spital, exista niste increngaturi pe care Stancovici ar fi trebuit sa ... citeste toata stirea