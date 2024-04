Slatina-Timis va avea acces la Drumul Expres Filiasi-Lugoj!

CARAS-SEVERIN - O spune chiar ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, in urma unor discutii avute cu proiectantul sectorului de drum Domasnea-Caransebes!Astfel, in zona localitatii Slatina-Timis va fi analizata realizarea unui nod rutier pentru asigurarea conexiunii cu DN6. "Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate necesar constructiei sectorului de drum expres Domasnea- Caransebes, parte a DEx Filiasi-Lugoj, a ajuns in momentul de fata in faza de finalizare a Analizei ... citește toată știrea