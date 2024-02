SMS-ul care poate salva casele din Banat

CARAS-SEVERIN - Singurul program din Banat dedicat repararii caselor familiilor aflate in situatii dificile este cel derulat de Acasa in Banat. Cu un simplu SMS se poate sustine acest proiect care se desfasoara in judetele Caras-Severin si Timis!In tara in care nu se mai construieste aproape nimic, impresionat este ca mai exista oameni care fac ceva pentru semenii lor. De sase ani, cei de la Acasa in Banat au impanzit cu santiere tot Banatul, de la un cap la altul, si au strans in jurul lor ... citește toată știrea