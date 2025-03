SMURD Caras-Severin: recunoastere si planuri de viitor

CARAS-SEVERIN. - Vineri, in sala de sedinte a Consiliului Judetean, a avut loc Conferinta Aniversara SMURD Caras-Severin, eveniment care a marcat 12 ani de la reoperationalizarea serviciului in judet!Evenimentul a reunit oficiali locali, cadre medicale, reprezentanti ai structurilor de urgenta si membri ai comunitatii, pentru a evidentia importanta colaborarii interinstitutionale in interventiile de urgenta. Conferinta a debutat cu o binecuvantare oferita de Parintele Petrisor, subliniind ... citește toată știrea