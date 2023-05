CARAS-SEVERIN - Initiat in 2005, proiectul de turism rural a evoluat intre timp, ajungand la stadiul de legenda!Orice banatean de la munte stie ca, in grai, "soba" este echivalentul camerei, iar "soba de la drum" e camera buna, pregatita oricand pentru "gosti", adica pentru gazduirea musafirilor care-ti calca pragul. Desi conceptul turistic "Soba de la drum" s-a cristalizat in urma cu aproape doua decenii, prezentul il gaseste in acelasi stadiu practic. Lansat in 2005 de filiala judeteana a ... citeste toata stirea