Soc si groaza: agentia de somaj cheama la munca!

CARAS-SEVERIN - De mai bine de doi ani, de cand ne-a lovit pandemia, bursele de munca aproape au trecut in domeniul literaturii SF. Si daca tot am renuntat la masti, prima minune a burselor se va produce luna aceasta!Au trecut aproape trei ani de la ultima bursa, organizata in toamna lui 2019, mai exact in 18 octombrie 2019, cand in judetul nostru erau invitati la angajare in special tinerii absolventi. Dupa care au urmat doi ani fara niciun asemenea eveniment, comparativ cu vremurile bune, ... citeste toata stirea