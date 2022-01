SOCANT. Batut cu parul, aruncat in Dunarea inghetata si abandonat la tomberon! (VIDEO)

Un barbat de 55 de ani din Moldova Noua acuza Politia ca musamalizeaza faptele a trei indivizi care l-ar fi sechestrat si batut cu bestialitate, rupandu-i un picior, dupa care l-ar fi aruncat in Dunare, in locul in care se inecase cu multi ani in urma tatal unuia dintre agresori!Puiu Holic descrie pentru Express de Banat scene cutremuratoare, de o violenta iesita din comun, care s-ar fi petrecut in orasul Moldova Noua, undeva la miezul noptii dintre 22 si 23 ianuarie si spune ca ce atunci ... citeste toata stirea