OEsELU ROSU - E vorba de o pustoaica de 14 ani din orasul de pe Valea Bistrei, adusa azi noapte in stare grava la spitalul din Caransebes!Fata a suferi arsuri de gradele 2, 3 si 4 pe 40% din suprafata corpului, mai exact pe fata, gat si brate, doar instinctul de conservare facand-o sa se arunce in zapada atunci cand a fost cuprinsa de flacari. Pustoaica s-a autoincendiat dupa ce s-ar fi certat cu prietenul ei mai in varsta, ... citeste toata stirea