Sofer "fumat", oprit doar dupa focuri de arma si banda cu tepi pe sosea

CARANSEBES - Politistii din Caransebes au avut de furca azi noapte cu trei tineri din Dolj, cel de la volan oferindu-le o identitate falsa si fugind cu masina in timpul controlului!Autoturismul inmatriculat in judetul Dolj, condus spre Caransebes de unul dintre tineri, a fost tras pe dreapta in noaptea de 22 spre 23 aprilie, pe DN 6, la intersectia cu DJ 608A. Atunci cand i s-au cerut documentele, tanarul de la volan le-a zis politistilor ca nu le are, fapt pentru care oamenii legii au ... citește toată știrea