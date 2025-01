Soferi, stati linistiti, in weekend n-o patiti!

CARAS-SEVERIN - In urma taierilor salariale prevazute de OUG 156/2024 - Ordonanta "Trenulet", care vor duce la o diminuare a veniturilor salariale de pana la 2.000 de lei pentru un angajat, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin, prin Sindicatul Europol, au adoptat o forma radicala de protest! Acestia au anuntat, in semn de nemultumire, un mesaj ferm: "Aplicam AVERTISMENT!"Politistii din cadrul IPJ Caras-Severin care isi desfasoara activitatea in strada ... citește toată știrea